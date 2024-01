Quase 60 movimentos sociais apoiam Marco Aurélio de Carvalho no MJSP

Apoie o 247

247 - Cerca de 60 movimentos sociais declararam apoio ao jurista Marco Aurélio de Carvalho para suceder o ministro Flávio Dino na Justiça. Dino tomará posse no Supremo Tribunal Federal (STF) em fevereiro, após ter sido indicado pelo presidente Lula ao cargo de ministro da Corte e aprovado pelo Senado Federal.

As entidades destacaram em nota, segundo a Folha de S. Paulo, que Marco Aurélio garantiria como ministro "a continuidade da política de segurança pública com a experiência de quem esteve, através da advocacia, na defesa de um dos direitos mais basilares que é a presunção de inocência". Elas citam o seu papel de oposição à Operação Lava Jato.

Entre as organizações que assinaram o documento, estão inclusas a Uneafro, o Movimento Negro Unificado (MNU), o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e o coletivo 342 Artes.

