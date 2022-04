Queiroz provoca vereador bolsonarista Gabriel Monteiro: “PM nutella”

Apoie o 247

Metrópoles - O ex-assessor de Flávio Bolsonaro e personagem central no escândalo das rachadinhas, Fabrício Queiroz, provocou nas redes sociais o vereador bolsonarista e também ex-PM Gabriel Monteiro.

Queiroz postou uma nota da colunista Berenice Seara, em que ela falava da expectativa de que votos de policiais que iriam para Monteiro, que concorreria a deputado federal e é visto na corporação como um “PM nutella”, migrem para Queiroz, visto como um policial “raiz”. E acrescentou:

“Ser raiz é ter história, ter bagagens, nutellas são como uma chuva de verão, que logo vem e passa”, postou.

Monteiro, do PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro, está no centro de um escândalo que envolve suspeitas de estupro, assédio moral, assédio sexual e pedofilia. Ele entrou no partido comandado por Valdemar Costa Neto para tentar uma vaga de deputado federal.

