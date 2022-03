Randolfe diz que federação entre Rede e PSOL está praticamente fechada

Apoie o 247

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse que a formação de uma federação formada pela Rede e pelo PSOL já é dada como certa. “Não vejo possibilidade disso não se concretizar”, afirmou o parlamentar à Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo. Apesar da afirmação, as negociações entre os dois partidos ainda não foram finalizadas.

Segundo ele, a composição da federação poderá eleger pelo menos 20 deputados federais, dois senadores, além de assegurar a manutenção das legendas. Randolfe avalia que somente Guilherme Boulos (PSOL) poderá ser um puxador de votos e trazer mais seis nomes com ele.

O prazo final estabelecido pela Justiça Eleitoral para a formação de uma federação está marcado para o dia 31 de maio.

