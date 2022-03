Rede aprova federação com o PSOL

Presidente do PSOL disse que o debate deve ser concluído dentro do partido nas próximas semanas: "abertura para construir um projeto de esquerda renovado”, diz Medeiros edit

247- O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, confirmou neste sábado (12) através de sua conta no Twitter, que a Rede Sustentabilidade aprovou a formação de uma federação com o PSOL. Votaram a favor da proposta Marina Silva, o senador Randolfe Rodrigues e Heloísa Helena, os três políticos com mais ascendência sobre o partido.

De acordo com Medeiros, o debate deve ser concluído dentro do PSOL nas próximas semanas. “Mostra confiança no PSOL e abertura para construir um projeto de esquerda renovado”.

