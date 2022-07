Rede e PCdoB pedem ao TSE punição a Bolsonaro e PL após ataque a urnas eletrônicas

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - A Rede e o PCdoB ingressarão nesta terça-feira, 19, com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra Jair Bolsonaro e o PL, partido do chefe de governo. Trata-se de uma reação ao ataque promovido por Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas, em reunião com embaixadores nesta segunda-feira.

O documento, endereçado ao presidente da corte, Edson Fachin, pede a retirada, da internet, da live transmitida pela TV Brasil na qual Bolsonaro pôs em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Também pede que Bolsonaro e o PL sejam multados e divulguem errata desmentindo os termos das declarações dadas.

Leia a íntegra no Metrópoles.

