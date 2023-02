Rede vai pedir cassação de mandato de Marcos do Val por "conspirar em prol de um golpe de Estado"

Rede Sustentabilidade concluiu representação que será apresentada ao Conselho de Ética do Senado visando cassar o mandato do parlamentar edit

247 - A Rede Sustentabilidade irá acionar o Conselho de Ética visando cassar o mandato do senador Marcos do Val (Podemos-ES). Em uma representação terminada na noite da sexta-feira (3), o partido afirma que o parlamentar se valeu da aproximação com Jair Bolsonaro para "conspirar em prol de um golpe de Estado".

"Não satisfeito em participar de tal reunião e de parecer cogitar participar efetivamente do plano golpista (...), o senador ainda promoveu um verdadeiro tumulto ao divulgar as informações com diversas idas e vindas em suas infinitas versões sobre os fatos", destaca um trecho da representação, segundo o jornal O Globo.

Ainda segundo o periódico, o documento ressalta que Do Val "parece desprezar a Constituição", "pretende proteger alguém", além de ter montado um circo "de péssima qualidade artística".

A representação questiona, ainda, “qual seria o interesse do senador Marcos do Val em afastar o ministro Alexandre de Moraes dos inquéritos que apuram os gravíssimos e aviltantes atos antidemocráticos e os atos de espalhamento de fake news?".

Para a Rede, Do Val “cometeu, em tese, diversos crimes, a exemplo de obstrução da Justiça, prevaricação, organização criminosa, atentado contra o Estado Democrático de Direito, todos esses gravíssimos”.

