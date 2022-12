Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, deve assumir Ministério do Desenvolvimento Agrário

Deputado federal já teria conversado com integrantes do grupo temático da área na transição e discutido o organograma da pasta, diz o jornal O Globo edit

247 - O deputado federal e líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), deverá assumir o comando do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que será recriado a partir de janeiro, diz o jornal O Globo. Lopes teve o nome cotado para assumir o Ministério da Educação, que acabou sendo entregue ao ex-governador Camilo Santana (PT-CE).

“Nos últimos dias, Lopes foi sondado pelo entorno do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para comandar o Desenvolvimento Agrário. Na segunda-feira, Lopes visitou o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição em Brasília, para conhecer a estrutura que o ministério terá. Na ocasião, ele conversou com integrantes do grupo temático da área na transição e discutiu o organograma da pasta”, ressalta a reportagem.

A ideia de tornar Lopes ministro seria uma forma de compensação pelo empenho do parlamentar para a aprovação da PEC da Transição e uma forma de “atender ao PT de Minas Gerais e trabalhá-lo para a disputa do governo do estado em 2026”.

O comando do Ministério do Desenvolvimento Agrário vinha sendo cobiçado pelo pleiteado por Valmir Assunção (PT-BA) e pelo deputado estadual Edegar Pretto (PT-RS). “Assunção é o nome favorito do Movimento Sem-Terra (MST), enquanto Pretto conta com o apoio de petistas históricos, como a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-governador Olívio Dutra”, ressalta o periódico.

