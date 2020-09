Relator diz que usar verba de precatórios para financiar o Renda Cidadã não é calote

247 - O senador Márcio Bittar (MDB-AC), relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) emergencial, disse em entrevista à GloboNews nesta terça-feira (29) que usar verba do pagamento de precatórios para financiar o programa social Renda Cidadã não é um calote.

Segundo o portal G1, Bittar disse que “a pandemia de Covid-19 justifica o remanejamento da verba, para atender as camadas mais pobres da população, que ficarão sem o auxílio emergencial a partir de janeiro”.

A reportagem também indica que a repercussão de usar verbas precatórias para o Renda Cidadã foi negativa. A cotação do dólar subiu e o risco Brasil subiram depois do anúncio do governo.