Renan Calheiros articula apoio formal do MDB a Lula

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL), ex-presidente do Senado, articula para que o MDB abra mão da candidatura presidencial da senadora Simone Tebet (MDB-MS) e apoie formalmente o ex-presidente Lula.

À Veja, Renan Calheiros disse que Lula é o único nome capaz de derrotar Jair Bolsonaro (PL).

"Para fazer o enfrentamento do Bolsonaro tem que ser com a candidatura do Lula. Não tem nada em segredo. Temos 14 diretórios cujas lideranças preferirão Lula, lideranças que têm projeto de poder estadual, têm governo, têm prefeituras de capitais e têm uma grande quantidade de prefeituras nos municípios", declarou, destacando o impacto que teria um apoio da sigla ao petista.

Na noite desta segunda-feira (11), Renan Calheiros participa de um jantar com Lula, na presença de outros senadores, como Omar Aziz (PSD-AM), Acir Gurcacz (PDT-RO) e Katia Abreu (PP-TO).

"Vamos conversar sobre circunstâncias estaduais, como ficarão os apoiadores do Lula no MDB e como encaminharemos nossa posição na convenção partidária", disse Calheiros.

