Renan: ministro da Saúde vai ao Maranhão levar testes de Covid enquanto presidente espalha vírus no Rio com Pazuello

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) fez neste domingo (23) uma importante comparação entre as agendas do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que estava no Maranhão , e Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro .

“Ministro vai ao Maranhão levar testes de covid enquanto o presidente, que já tinha aglomerado maranhenses, espalha vírus no Rio com Pazuello, um mentiroso assumido”, postou no Twitter o parlamentar, que é relator da CPI da Covid.

“Pessoas morrem e o governo se comporta como o cavalo do bêbado, que marcha para todo lado ao mesmo tempo. #CPIdaCovid”, completou o senador.

