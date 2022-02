Republicanos convida Datena para o Senado e Bolsonaro pede apoio a Tarcísio de Freitas em SP

Datena confirma a conversa com Bolsonaro, mas diz que não tomou decisão ainda sobre seu destino político. edit

247 - O partido Republicanos convidou o apresentador Luiz Datena para se filiar ao partido e se candidatar ao Senado por São Paulo. O deputado Celso Russomanno foi o responsável por intermediar o contato entre Datena e o presidente da legenda, Marcos Pereira, informa a coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

Ainda de acordo com a reportagem, Bolsonaro ligou para Datena para reforçar o pedido de apoio à candidatura de Freitas ao governo de SP, caso aceite lançar candidatura através da legenda.

Pereira, que já se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo de SP com apoio de Jair Bolsonaro, acredita que caso Datena aceite o convite, ele poderá apoiar a campanha de Freitas em SP. O ministro ainda não sabe a qual legenda vai se filiar, mas está sendo pressionado a aceitar o convite do Republicanos.

Datena confirma, mas não entrou em detalhes sobre a sua decisão.

