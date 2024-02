Requião diz que Bolsonaro será cremado pelo STF

Ex-senador e ex-governador do Paraná ironizou a manifestação bolsonarista na Paulista, sugerindo que as falas de Bolsonaro vão levá-lo à sua "cremação" jurídica pelo STF edit

247 - O ex-senador e ex-governador do Paraná, Roberto Requião fez uma declaração incisiva em sua conta no X, antigo Twitter, sugerindo um desfecho contundente para Jair Bolsonaro após ato na Avenida Paulista,neste domingo (25). Requião, conhecido por sua posição crítica, afirmou que Bolsonara poderá enfrentar consequências legais por suas falas contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e por ter admitido a existência de uma minuta golpista.

"Grande multidão acompanha a exposição do féretro da direita na avenida Paulista. A cremação será feita posteriormente pelo STF. Que descansem em paz", escreveu Requião ironizou a manifestação, sugerindo que as falas e ações de Bolsonaro poderiam levar à sua "cremação" jurídica pelo STF.

Grande multidão Acompanha a exposição do féretro da direita na avenida Paulista. A cremação será feita posteriormente pelo STF. Que descansem em paz — Roberto Requião (@requiaooficial) February 25, 2024

