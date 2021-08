Reunião entre Mourão e Barroso levou Bolsonaro a pedir impeachment de ministros do STF

Mandatário enxergou nesse encontro uma articulação do vice-presidente a favor do impeachment. Se houver impedimento, Mourão assume o Planalto edit

247 - Um fato foi decisivo para Jair Bolsonaro pedir o impeachment de dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes: a divulgação de que houve um encontro do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, com Barroso, na casa do magistrado. A informação é do portal Poder 360.

Barroso convidou Mourão para o encontro na última 3ª feira (10), no mesmo dia em que pela manhã houve um desfile de veículos militares em frente ao Palácio do Planalto.

De acordo com a reportagem, Bolsonaro enxergou nesse encontro uma articulação de Mourão a favor do impeachment. Se houver impedimento, Mourão assume o Planalto.

A reunião da 3ª feira não esteve na agenda oficial de Mourão nem de Barroso. Recentemente, Bolsonaro fez várias ofensas públicas ao presidente do TSE, a quem chamou de “imbecil”, “idiota” e “filho da puta”.

