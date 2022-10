Ricardo Barros apresenta projeto de lei para punir institutos de pesquisa

Apoie o 247

247 - O líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), apresentou nesta quinta-feira (6), um projeto de lei para punir os institutos de pesquisa. A medida é vista como mais uma estratégia de Jair Bolsonaro (PL) contra os institutos. Desde que perdeu para o ex-presidente Lula no primeiro turno da eleição, Bolsonaro vem atacando as instituições de pesquisa.

De acordo com a proposta, torna-se crime “publicar, nos quinze dias que antecedem às eleições, pesquisa eleitoral cujos números divergem, além da margem de erro declarada, em relação aos resultados apurados nas urnas. Pena: reclusão, de 4 a 10 anos, e multa”.

“O projeto prevê, ainda, responsabilizar o estatístico responsável pela pesquisa divulgada, o responsável legal do instituto de pesquisa e o representante legal da empresa contratante da pesquisa”, diz trecho de reportagem publicada pelo jornal O Globo.

Na véspera da eleição, o Ipec apontava que Lula tinha 51% das intenções de voto, contra 37% de Bolsonaro. O Datafolha dava 50% das intenções de voto para o petista, ante 36% para o presidente. O resultado do primeiro turno foi Lula com 48,43% e Bolsonaro com 43,20%.

