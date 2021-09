Roberto Jefferson é condenado a pagar R$ 50 mil a Alexandre de Moraes

Jefferson declarou em entrevista em maio do ano passado, que Moraes havia sido advogado do PCC edit

Revista Fórum - A 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) condenou o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, nesta terça-feira (31), a pagar R$ 50 mil de indenização por danos morais ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Jefferson declarou em entrevista em maio do ano passado, que Moraes havia sido advogado da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). “Primeiro Comando da Capital, o maior grupo de narcotraficantes do Brasil, assassinos de policiais, de policiais militares, de policiais penitenciários, de policiais civis. E o advogado deles era o Alexandre de Moraes. E hoje, desgraçadamente, veste uma toga de ministro do Supremo Tribunal Federal”, disse.

O juiz Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, da 2ª Vara do Foro Central Cível de São Paulo, condenou Jefferson a pagar R$ 10 mil ao ministro. O valor foi ampliado para R$ 50 mil pelos desembargadores.

