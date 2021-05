Rodrigo Maia acerta em definitivo com o PSD

Rodrigo Maia e Eduardo Paes comandarão o partido no Rio de Janeiro e Maia será a voz do plano nacional edit

247 - "Rodrigo Maia decidiu seu destino partidário. Irá mesmo para o PSD, acompanhando Eduardo Paes", escreve Guilherme Amado, na Época.

Os dois terão o controle do partido no Rio de Janeiro e Maia será a voz do plano nacional, ao lado de Gilberto Kassab, informa o jornalista.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.