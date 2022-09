Rosa Weber assume presidência do STF e quer tirar o tribunal do foco nas eleições

De perfil discreto, Rosa Weber pretende tirar o Supremo do centro do debate político edit

247 - A ministra Rosa Weber toma posse nesta segunda-feira (12) como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), substituindo o ministro Luiz Fux. De perfil discreto, Rosa Weber tentará tirar o tribunal do centro do debate político, segundo o UOL.

A ministra torna-se presidente a menos de três semanas do primeiro turno da eleição deste ano e terá um mandato desafiador.

Ministros do Supremo acreditam que Rosa Weber poderá evitar com que a Corte entre em colisões desnecessárias, mas apontam para uma eventual dificuldade no relacionamento com o Executivo e Legislativo, já que a ministra mantém postura fechada.

A posse ocorrerá em uma cerimônia estritamente institucional, marcada para as 17h na sede do STF, em Brasília. Não haverá coquetel após o evento. São esperados 1.300 convidados, incluindo Jair Bolsonaro (PL) e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Todos os presidenciáveis foram convidados.

