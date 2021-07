Rosa Weber mantém quebra de sigilo de assessor de Bolsonaro na CPI da Covid

O assessor de Jair Bolsonaro (sem partido) Tércio Arnaud Tomaz é apontado pela comissão como integrante do "gabinete do ódio", responsável pela propagação de informações falsas sobre a covid-19 edit

247 - A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Rosa Weber negou ontem o pedido de liminar em um mandado de segurança impetrado por Tércio Arnaud Tomaz, assessor especial da Presidência da República, contra a quebra do sigilo de seus dados telefônicos e telemáticos pela CPI da Covid. A informação é do portal UOL.

O assessor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é apontado pela comissão como integrante do "gabinete do ódio", responsável pela propagação de informações falsas sobre a covid-19.

De acordo com a ministra, que atua no plantão judiciário durante o recesso do STF, o exame preliminar do caso não comprovou ausência de justificativa ou desvio de finalidade na decisão da CPI que decretou a quebra de sigilo.

No pedido ao STF, a AGU (Advocacia-Geral da União), responsável pela defesa de Tércio Arnaud, argumentou que ele foi ouvido na condição de testemunha, e não de investigado, e que a quebra de sigilo seria desproporcional e representaria "tentativa de devassa", realizada com o objetivo de "justificá-la posteriormente, a partir de eventuais achados". Ainda segundo a AGU, a quebra de sigilo só poderia ser determinada por decisão judicial.

