Rui Falcão e Edinho Silva comandarão comunicação da campanha de Lula

247 - O ex-presidente do PT e deputado federal, Rui Falcão, e o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, passaram a comandar a comunicação da campanha do ex-presidente Lula. Eles substituem Franklin Martins.

Franklin havia insistido na manutenção do contrato com a empresa MPB, do marqueteiro Augusto Fonseca. O jornalista, no entanto, perdeu a disputa travada com o chefe da comunicação, Jilmar Tatto, que conseguiu emplacar Sidônio Palmeira, da Leiaute, no mês passado. Agora, Palmeira vai reportar aos dois novos coordenadores.

"Ainda não há uma definição sobre como será a divisão do trabalho entre eles e se serão promovidas novas mudanças", escreveu o jornal O Globo, na sexta-feira, 6.

