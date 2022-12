Rumo aos Estados Unidos, Bolsonaro deve deixar o Brasil nesta quinta-feira

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) deve deixar o Brasil ainda na manhã desta quinta-feira (29), rumo aos Estados Unidos, onde passará a virada do ano, assistindo de longe à posse de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência da República.

Segundo o Estado de S. Paulo, "o escalão avançado com a equipe que prepara a chegada de Bolsonaro pousou nesta quarta-feira, dia 28, no Aeroporto Internacional de Orlando (MCO), um indicativo claro de que a viagem agendada na semana passada está prestes a ocorrer".

A equipe de segurança costuma chegar aos destinos de Bolsonaro com pelo menos 24 horas de antecedência em relação à viagem do ainda ocupante do Palácio do Planalto.

Na quarta-feira (28), Bolsonaro convidou ao Palácio da Alvorada aliados políticos, no que pareceu ser uma reunião de despedida.

O vice-presidente, Hamilton Mourão, não foi avisado da viagem, mas passa a ser o presidente em exercício assim que Bolsonaro deixar o território brasileiro.

