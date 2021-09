Safatle: 'este país acabou. Se for para lutar, que seja para criar outro'

O filósofo critica os atos golpistas de 7 de setembro e diz que o país "acabou". "Se for para lutar, que não seja para salvá-lo, mas para criar outro", afirma o estudioso, que também faz um alerta sobre as condutas antidemocráticas de Jair Bolsonaro: "uma insurreição nunca precisou da maioria da população para impor sua vontade" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - "Não há mais nada a salvar ou a preservar nesse país. Ele acabou", diz o filósofo Vladimir Safatle em análise publicada no jornal El País. "Um país cuja data de sua independência é comemorada dessa forma simplesmente acabou", afirma ele sobre os atos golpistas desta semana. "Se for para lutar, que não seja para salvá-lo, mas para criar outro".

De acordo com o estudioso, a "manifestação do 7 de setembro marcou uma clara ruptura no interior do governo Bolsonaro". "De fato, acerta quem diz que o governo acabou. Mas isso significa apenas que Bolsonaro pode agora abandonar a máscara de governo e assumir a céu aberto o que esse 'governo' sempre foi, desde seu primeiro dia, a saber, um movimento, uma dinâmica de ruptura que se serve da estrutura do governo para ampliar-se e ganhar força", diz.

Sobre atos golpistas, o pesquisador afirma que "de nada adianta falar que essa manifestação 'flopou', que estavam presentes apenas 6% do esperado". E faz um alerta: "uma insurreição nunca precisou da maioria da população para impor sua vontade. Ela precisa de uma minoria substantiva, aguerrida, unificada e intimidadora, pois potencialmente armada".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE