General Santos Cruz diz que desfile golpista é ataque ao Congresso e ao STF

247 - Para o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-secretário de Governo de Jair Bolsonaro, é "completamente descabida" a realização de um desfile militar como o que se verificou na manhã de hoje na Esplanada dos Ministérios. A movimentação de soldados e viaturas de guerra ocorreu na solenidade de entrega de um convite ao presidente Bolsonaro para que ele compareça à Operação Formosa, realizada todos os anos pela Marinha. O desfile no mesmo dia da votação na Câmara da PEC do voto impresso foi encarado pelos políticos como tentativa de intimidação. A informação é do portal UOL.

"Esse é um exercício de rotina. Se a intenção é convidar o presidente, o ministro da Defesa pode ir até a pé fazer isso, não precisa mobilização de aparato militar onde estão localizados os Três Poderes", criticou Santos Cruz à coluna. "Tudo isso para levar um convite? É uma infantilidade, absolutamente desnecessária, ainda mais no contexto atual."

O general ressalta que a exibição militar aconteceu no momento em que se desenrola uma disputa política normal, com votação sobre tema que tem sido muito polêmico. "Não é possível acreditar em tanta ingenuidade e incompetência de avaliação do Ministério da Defesa. Isso é um desrespeito ao Congresso, um desrespeito ao Brasil", acredita ele.

