Se eleito, Lula deve indicar ao STF primeiro ministro negro desde 2003

247 - Caso seja eleito presidente da República nas eleições de outubro, como indicam as pesquisas, Lula (PT) deve indicar o ministro Benedito Gonçalves , do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentará do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2023. A informação é da coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo.

Se a nomeação de Gonçalves se concretizar, ele será o primeiro negro indicado ao STF desde 2003, quando o próprio Lula nomeou Joaquim Barbosa para a Corte.

