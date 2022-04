Se reeleito, Bolsonaro trabalhará para tirar Moraes e Barroso do STF, diz Thaís Oyama

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) tem dito a auxiliares, incluindo pelo menos um ministro, que, se for reeleito, trabalhará pelo impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. A informação é da colunista Thaís Oyama, em participação no videocast O Radar das Eleições, do portal Uol.

"Se ele por acaso perder essa parada com o STF e não conseguir emplacar o indulto, ele pelo menos vai ter tentado derrubar o que esses auxiliares já chamam de 'supremocracia', ou seja, a atitude totalitária que o STF tem em relação ao governo — essa é a leitura do governo Bolsonaro", disse ela.

Segundo a jornalista, "[Bolsonaro] diz o tempo todo que a primeira coisa que ele vai fazer, se ganhar a eleição, vai ser trabalhar pelo impeachment de Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso no STF".

A jornalista também afirmou que Bolsonaro vai continuar "esticando a corda" na briga política com o STF, pois, de acordo com o Palácio do Planalto, "ele não tem nada a perder." "É um ganha-ganha para ele", disse.

