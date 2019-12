Seguidores de Moro atacam presidente com a hashtag "Bolsonaro traidor"

Sergio Moro sofreu sua mais dura derrota no governo federal, com a decisão de Jair Bolsonaro de criar a figura do "juiz de garantias", que terá a responsabilidade de fiscalizar os atos de um juiz de instrução, como foi o caso de Moro na Lava Jato. Em resposta, seguidores de Moro atacaram o presidente com a hashtag #Bolsonarotraidor edit

247 - Com a decisão de Jair Bolsonaro de não vetar a criação do juiz de garantias, item que não fazia parte do projeto anticrime apresentado por Sergio Moro e foi inserido pelos parlamentares durante o processo de debate na Câmara, o ministro da Justiça, Sergio Moro, sofreu sua mais dura derrota desde que largou a carreira de juiz para assumir a pasta no Executivo.

A questão era tão cara a Moro que o próprio ministro chegou a tentar derrubar a medida no parlamento, mas sem sucesso.

Na noite desta terça-feira (24), véspera de Natal, Jair Bolsonaro sancionou em edição extra do Diário Oficial da União a lei do pacote anticrime com vetos a 25 dispositivos do texto aprovado pelo Congresso, mas manteve a criação do juiz das garantias.

Nesta quarta-feira (25), os apoiadores do ex-juiz colocaram a hashtag #Bolsonarotraidor no topo dos assuntos mais comentados no Twitter. Entre os que ajudaram a subi-la, alguns ex-bolsonaristas arrependidos como o youtuber Nando Moura: