Sem chances, Huck confirma a Pedro Bial que desistiu de candidatura presidencial

247 – O apresentador Luciano Huck, que era uma das alternativas das classes dominantes para a disputa presidencial de 2022, afirmou ao programa de Pedro Bial, na TV Globo, que não será candidato a presidente em 2022. Huck afirmou que não se trata de uma retirada porque sua candidatura, na realidade, nunca existiu. O apresentador decidiu renovar seu contrato com a Globo e irá substituir Fausto Silva, aos domingos. Segundo ele, sua colaboração com o Brasil será feita dentro da emissora, que fez campanha pelo golpe de 2016 e contribui para a ascensão do fascismo no País. Huck também disse ter votado nulo no segundo turno de 2018, embora tenha gravado vídeo em apoio a Jair Bolsonaro. Embora tenha tido seu nome inflado pela mídia comercial nos últimos anos, suas chances eram diminutas.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.