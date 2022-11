Semana começa com expectativa de indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está desde a noite deste domingo (27) em Brasília, para onde viajou na companhia de Fernando Haddad, provável indicado para o Ministério da Fazenda.

A jornalista Malu Gaspar informa em sua coluna no Globo que Lula vai manter conversas para definir a melhor estratégia para a indicação do ex-prefeito de São Paulo.

Lula vai cumprir intensa agenda política na capital federal, onde se reunirá, entre outras lideranças, como dirigentes de partidos aliados, além dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco.

"Segundo auxiliares próximos do presidente eleito, ele também vai sondar outros ministeriáveis e discutir os possíveis cenários para a economia, conforme o tamanho da 'licença para gastar' que for aprovada no Congresso até o final do ano.

"Lula pretende anunciar a indicação de Haddad junto com outros nomes, para não passar a impressão de improviso, ou de que esteja cedendo à pressão tanto dos políticos como do mercado para dizer o quanto antes quem será seu ministro da Fazenda".

Lula quer formar consenso em torno de Haddad e neutralizar resistências ao seu nome de alguns setores do empresariado, principalmente o capital financeiro, e de políticos de partidos aliados.

