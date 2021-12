Senado aprova Antonio Anastasia para ministro do TCU com 52 votos

Substituto de Raimundo Carreiro vai relatar processo sobre os gastos milionários de Bolsonaro com cartão corporativo edit

247 - O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (14) o nome do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

O parlamentar recebeu 52 votos. A senadora Kátia Abreu (PP-TO) recebeu 19 votos, enquanto o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), ficou em terceiro, com apenas 7 votos.

Anastasia irá substiuir o ministro Raimundo Carreiro, que ocupará o cargo de embaixador do Brasil em Portugal. Entre as investigações que ficarão sob a relatoria de Anastasia está o processos sobre dos gastos do cartão corporativo de Jair Bolsonaro e seus familiares.

Por 52 votos, Antonio @Anastasia teve o nome aprovado pelo Plenário do Senado para o cargo de ministro do @TCUoficial. O senador vai substituir o ministro Raimundo Carreiro, que teve o nome aprovado recentemente para ser embaixador do Brasil em Portugal. #Sabatinas #Autoridades pic.twitter.com/6J8k4Zh354 — TV Senado (@tvsenado) December 14, 2021





