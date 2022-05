Senado aprova MP com despacho gratuito de bagagens

Apoie o 247

Metrópoles - O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (17/5), a Medida Provisória 1.089/2021, que trata da modernização e desburocratização do setor aéreo. A redação, de autoria do Executivo, foi aprovada pelo plenário da Casa. Entre os destaques aprovados, está a emenda mais polêmica ao texto aprovada na Câmara, que prevê o fim da cobrança obrigatória de taxas adicionais para despacho de bagagem.

A retomada da gratuidade foi votado em separado, e aprovada por 53 votos a favor e 16 contra. A MP se propõe a ser um marco de inovação na atuação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com a premissa de ampliar a eficiência do setor e contribuir para o desenvolvimento do mercado nacional.

A decisão pela exclusão da emenda mais controversa da proposta partiu do relator, Carlos Viana (PL-MG). Chamada no Congresso de “MP do Voo Simples”, a matéria foi editada pelo Executivo no fim do ano passado. Conforme antecipado pelo Metrópoles, o senador já havia externado o desejo pela retirada da previsão de gratuidades das bagagens.

