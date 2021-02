Senador em liberdade condicional é eleito presidente de comissão

247- O jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época, relata que “o senador Acir Gurgacz, do PDT de Rondônia, em liberdade condicional desde 2019, foi eleito nesta quarta-feira como presidente da Comissão de Agricultura do Senado”.

Segundo o jornalista, “Gurgacz foi condenado em 2018 por crime contra sistema financeiro e, no ano seguinte, recebeu o direito de liberdade condicional por decisão de Alexandre de Moraes”.

“Agora, ele comandará uma das comissões mais importantes da Casa até 2023, que pode discutir temas como regularização fundiária e um marco legal para o licenciamento ambiental”, informa Amado.

