Senadores aliados de Lula defendem criação de CPI do assédio eleitoral

247 - O senador Carlos Fávaro (PSD-MT) assinou requerimento para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigue os casos de assédio eleitoral no país, informa o portal O Antagonista.

O pedido para a instauração da CPI foi feito pelo senador Alexandre Silveira (PSD-MG), integrante do chamado "agro petista" e um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Lula para o segundo turno destas eleições.

De acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT), neste ano houve um crescimento de 450% do número de casos de assédio eleitoral em relação às eleições de 2018. “Vivemos em uma democracia que tem, como um de seus pilares, o voto universal e secreto. Qualquer pessoa que tenta agredir a nossa democracia precisa ser punida no rigor da lei. O Senado tem a legitimidade necessária para apurar estes casos e tem o dever de agir”, afirmou Silveira sobre tal situação.

