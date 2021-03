Senadores pedem ao STF impeachment de Ernesto Araujo

Os senadores Alessandro Vieira e Randolfe Rodrigues disseram que vão enviar para o STF um pedido pelo impeachment do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, considerado o pior chanceler do mundo, que deve cair ainda nesta segunda-feira (29), após gerar uma crise com o Senado. Outros senadores deve aderir ao pedido edit

247 - Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disseram que vão enviar para o Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido pelo impeachment do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que deve cair ainda nesta segunda-feira (29).

Ao jornalista Gerson Camarotti, em seu blog no portal G1, Randolfe relatou ainda que mais senadores vão subscrever o pedido.

"Esse pedido de impeachment do chanceler Ernesto Araújo será apresentado junto ao STF. É a instituição que tem a competência para julgar crimes de responsabilidade de ministros de Estado. Vários senadores já estão subscrevendo esse pedido, diante da gravidade dos atos de Ernesto Araújo", disse o senador.

O texto a ser enviado ao STF aponta ainda que a gestão de Ernesto isolou o Brasil no cenário internacional.

"Contrariando a grande tradição diplomática brasileira, o atual chanceler elegeu uma ideologia própria a pretexto - acredite-se ou não - de combater outras ideologias que julga menos nobres que aquela por ele defendida. Com esse intuito, alcançou o feito de isolar o país no panorama internacional."

O mais recente episódio nessa escalada do desgaste de Araújo foi uma postagem dele insinando que a senadora Kátia Abreu e o Senado fazem lobby em favor do 5G chinês. A queixa dos senadores é generalizada e já chegou a Jair Bolsonaro.

Por sua vez, a senadora Kátia Abreu emitiu nota demonstrando que o chanceler de Bolsonaro mentiu e é um "marginal".

Vários senadores prestaram solidariedade a Kátia Abreu, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), criticou a fala de Ernesto, a qual chamou de "cortina de fumaça".

Segundo Camarotti, a imagem de Araújo também está desgastada na Câmara dos Deputados. Os parlamentares reclamam da incompetência do chanceler nas articulações internacionais para aquisição de vacinas contra a Convid-19

A passagem de Araújo pelo Itamaraty é marcada por ter levado o brasil a um isolamento sem precedentes no mundo, com o rompimento da política externa tradicional de protagonismo e não alinhamento aos blocos de poder por uma subserviência sem precedentes aos Estados Unidos, na verdade ao ex-presidente Donald Trump, e ao alinhamento do país nos fóruns globais aos segmentos fascistas e de extrema direita do mund

