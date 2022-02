"Ser grosso, falar palavrão, insensível, não é democrata...", diz Bolsonaro sobre si. Para ele, STF não tem do que acusá-lo

Apoie o 247

247, com Metrópoles – Ao discursar durante ato de inauguração da barragem Oiticica em Jurucutu, sertão do Rio Grande do Norte, Jair Bolsonaro se disse perseguido pelo Poder Judiciário. Em especial, pelo Supremo Tribunal Federal. “Não têm do que nos acusar”, afirmou, para então iniciar a narração de um auto-retrato: “A não ser, ser grosso, falar palavrão, (ser) insensível, não é democrata…”. Neste ponto do discurso, fez uma pausa e mirou a plateia. Depois, seguiu: “Eu não prendi nenhum deputado, eu não desmonetizei página de ninguém, eu não ameaço ninguém, mesmo os que me ofendem, os que me atacam”, disse, num claro recado passado do alto de um palanque para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que investiga produção de mentiras (fake news) nas redes bolsonaristas e os ataques antidemocráticos do último 7 de Setembro convocados por Bolsonaro com a pretensão de perpetrar um golpe contra as instituições. “E se (eu) tiver algo contra alguém, será no campo da injúria, da calúnia, da difamação. Nunca da prisão”, afirmou – e mentindo. A Polícia Militar do Distrito Federal e a segurança presidencial já detiveram ao menos três manifestantes, impedindo-os de protestar contra Bolsonaro e colocando-os em regime provisório de prisão.

“Eu não prendi nenhum deputado, não desmonetizei página de ninguém”, diz @jairbolsonaro em crítica ao STF.



February 9, 2022

