Só nas últimas três semanas, Bolsonaro cometeu mais 9 crimes; veja a lista

247 - Alvo da CPI da Covid e de pressão popular pelo impeachment, Jair Bolsonaro continua tendo condutas passíveis de enquadramento criminal ou de crime de responsabilidade. Nas últimas três semanas ele cometeu crimes comuns ou de responsabilidade em pelo menos dez tipos de situações. Em algumas situações, a avaliação é que podem ter ocorrido os dois tipos de condutas, de acordo com informações publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Um dos crimes foi cumprimentar pessoas sem máscara e promover aglomerações, o que aconteceu em agendas públicas nos estados de Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Pará, Rio Grande do Norte e Santa Catarina.Um segundo crime foi o incentivo para que outra pessoa retire a máscara. No dia 24 deste mês, Bolsonaro indicou a uma menina que tirasse a máscara do rosto, durante evento em Jucurutu (RN).

Um terceiro crime aconteceu na mesma cidade, onde Bolsonaro retirou a máscara de proteção de uma criança.Outra situação passível de questionamento foi a acusação sobre fraude eleitoral sem a apresentação de provas, como aconteceu nos dias 9 e 17 de junho.Bolsonaro também fez ameaças veladas sobre 2022, como aconteceu no dia 17 de junho, quando ele disse que o Brasil pode ter uma "convulsão social", caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhasse as eleições. Quatro dias depois, Bolsonaro disse que "só na fraude o nove dedos volta", uma referência ao petista.

A desinformação sobre vacina e máscara foi um sexto crime. No dia 9 deste mês, por exemplo, Bolsonaro questionou: "a vacina tem comprovação científica ou está em estado experimental ainda? Está [em estado] experimental". No dia 10, Bolsonaro disse que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, "vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados para tirar este símbolo que, obviamente, tem a sua utilidade para quem está infectado".

Ainda como parte do sexto crime, Bolsonaro afirmou no dia 15, em Rondônia, que a Pfizer "tem bem mais credibilidade que uma outra que foi distribuída há pouco tempo aqui e continua sendo distribuída". No dia 24, ele se posicionou contra o uso de máscaras por crianças pequenas, de 2 ou 3 anos: "Pergunte para o seu médico se isso é saudável ou não. Procure puxar a máscara e ver se ela está respirando pela boca ou pelo nariz. Se eu estiver errado, semana que vem eu me desculpo aqui, tá?".

O sétimo crime foi a defesa do tratamento precoce. Em 11 de junho, Bolsonaro disse que tomou a hidroxicloroquina. "Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado que procurou um remédio para esse mal", disse ele em evento no Espírito Santo. No dia 21, afirmou: "tudo o que eu falei sobre a Covid, infelizmente, para vocês, deu certo. Tratamento precoce salvou a minha vida. Muitos jornalistas falam comigo reservadamente que usaram hidroxicloroquina e ivermectina. Por que vocês não admitem isso?".

A oitava ilegalidade foi um discurso incompatível com o cargo. No dia 28 de junho, ele escreveu "Lázaro: CPF cancelado", em referência à morte de Lázaro Barbosa. Grupos de extermínio usam a expressão "CPF cancelado" para se referir à morte de alguém.

O nono crime foi o ataque à imprensa. No dia 21, Bolsonaro disse: "essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Cala a boca, vocês são uns canalhas". As declarações foram concedidas durante agenda em Guaratinguetá, no interior paulista.

No dia 25 ele afirmou: "para de fazer pergunta idiota, pelo amor de Deus, nasça de novo você. Ridículo, tá empregada onde? vamos fazer pergunta inteligente, pessoal".

