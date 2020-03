Sob suspeita de coronavírus, Bolsonaro usa máscara e recomenda que ninguém vá aos protestos

Em transmissão ao vivo nas redes sociais, Jair Bolsonaro diz que no momento "devemos evitar que haja uma explosão [de casos de coronavírus] porque os hospitais não dariam conta". Seu teste do vírus só sai nesta sexta-feira 13 edit

247 - Suspeito de estar com coronavírus, Jair Bolsonaro fez sua live semanal nas redes sociais nesta quinta-feira 12 vestindo máscara e recomendando para que as pessoas não vão aos atos do dia 15 de março para evitar proliferação de mais casos.

"O que nós devemos fazer agora é evitar que haja uma explosão porque os hospitais não vão conseguir dar conta", admitiu Bolsonaro. "Chega uma hora que o sistema não suporta, o pessoal fica apavorado e acaba morrendo por outro motivo", continuou.

Em seguida, ele ponderou sobre os protestos que defendem o fechamento do Congresso e do Judiciário que o movimento não é seu, "é espontâneo e popular".