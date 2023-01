STF garantirá que terroristas bolsonaristas sejam "exemplarmente punidos", diz nota de Rosa Weber

"A Suprema Corte não se deixará intimidar por atos criminosos", afirma nota da presidente do STF edit

247 - A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, emitiu nota neste domingo (8) após os atos de terrorismo promovidos por bolsonaristas em Brasília. Eles invadiram o prédio do Supremo, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto.

Rosa Weber afirmou que o STF atuará para que os terroristas sejam "devidamente julgados e exemplarmente punidos" e disse que "a Suprema Corte não se deixará intimidar por atos criminosos".

