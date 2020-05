STF impõe derrota a Bolsonaro e derruba blindagem de atos contra ciência na pandemia

Ministros firmaram maioria de que devem ser incluídos no conceito de erro grosseiro, presente da MP de Bolsonaro, medidas que não observem normas e critérios técnicos estabelecidos por autoridades sanitárias e organização de saúde do Brasil e do mundo, passíveis de punição edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta quinta-feira (21) sobre o entedimento de que medida provisória de Jair Bolsonaro não pode blindar atos administrativos contrários a recomendações médicas e científicas durante a pandemia.

Segundo o jornalista Matheus Teixeira, da Folha de S. Paulo, os ministros votaram para manter a previsão de que gestores públicos só devem responder nas esferas civil e administrativa da Justiça quando "agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro", como prevê a MP editada pelo presidente.

"No entanto, os ministros definiram que, na aplicação dessa norma, devem ser incluídos no conceito de erro grosseiro medidas que não observem normas e critérios técnicos estabelecidos por autoridades sanitárias e organização de saúde do Brasil e do mundo", diz o jornalista.

O plenário do STF também formou maioria para que equívocos que violem os princípios constitucionais da precaução e da prevenção também sejam considerados erros grosseiros aptos de responsabilização.

