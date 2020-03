O partido Aliança pelo Brasil, articulado por Jair Bolsonaro, pode ser beneficiado a depender do resultado de julgamento desta quarta-feira (4) no Supremo Tribunal Federal (STF) edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) deve julgar, nesta quarta-feira (4), um questionamento de autoria do PROS, que pode beneficiar Jair Bolsonaro e seu partido nas eleições municipais deste ano.

A ação do Partido Republicano da Ordem Social critica trecho da reforma eleitoral de 2015, que supostamente dificulta a criação de novas legendas. O resultado do julgamento do STF pode facilitar a criação do Aliança pelo Brasil, da ala bolsonarista.

No entanto, o blog do colunista Lauro Jardim informou que, na sexta-feira anterior ao carnaval (21), membros da cúpula de Jair Bolsonaro alertaram ao capitão reformado que a chance de finalizar o partido, a tempo de lançar candidaturas para as eleições deste ano, é praticamente zero.