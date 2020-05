STF nega pedido de Bolsonaro e mantém suspensão da nomeação de Ramagem para direção da PF

Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o pedido da AGU ficou prejudicado por causa do decreto de Jair Bolsonaro que já tinha tornado sem efeito a nomeação de Alexandre Ramagem, após a decisão do próprio Moraes edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, refeitou na tarde desta sexta-feira, 8, o pedido de Jair Bolsonaro para reconsiderar a proibição da nomeação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal.

Na decisão, Moraes ressalta que é pacífico o entendimento do STF sobre não haver condições de se questionar algo que o próprio poder Executivo reviu. A nomeação de Ramagem não só foi tornada sem efeito por Bolsonaro, como o próprio presidente já empossou Rolando Alexandre de Souza como diretor-geral da PF.

"Como já tive oportunidade de ressaltar, nestas hipóteses, não se vislumbra a possibilidade do surgimento de qualquer benefício prático na continuação do processo. Diante do exposto, julgo prejudicado o mandado de segurança", disse Moraes na decisão, segundo a CNN.

