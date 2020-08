STF retoma julgamento de dossiê sobre antifascistas

Governo Jair Bolsonaro é acusado pela Rede de utilizar informações de servidores obtidas por meio do Estado para intimidar cidadãos, contrariando a liberdade de expressão, de reunião, de associação e de cátedra edit

247 - O STF retomou nesta quinta-feira (20) o julgamento sobre o dossiê dos antifascistas, que decidirá se o governo Jair Bolsonaro deve, ou não, suspender a coleta de informações, por meio Ministério da Justiça, sobre opositores da atual gestão.

O dossiê reúne dados de 579 policiais e professores que não aprovam o governo federal.

O julgamento teve início nesta quarta-feira (19) com o voto da relatora do caso, ministra Cármen Lúcia, que se colocou contra o dossiê. Na retomada da sessão, o ministro Alexandre de Moraes acompanhou a relatora e também se opôs ao documento do governo.

A ação no STF é de autoria do partido Rede Sustentabilidade, que acusa o governo Bolsonaro de utilizar as informações para intimidar os cidadãos, contrariando a liberdade de expressão, de reunião, de associação e de cátedra. O partido pede também que o ministro da Justiça, André Mendonça, seja investigado.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.