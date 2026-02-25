Suspensão de penduricalhos não afeta prerrogativas de servidores, diz Flávio Dino
Ministros analisam liminares que barraram verbas acima do teto, enquanto Fachin articula comissão para tratar de regra de transição com governo e Congresso
247 - O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira (25) que o julgamento sobre a suspensão dos chamados penduricalhos salariais tem como objetivo valorizar o funcionalismo público. Segundo ele, a análise do tema não busca “colocar em xeque prerrogativas e direitos de nenhuma categoria profissional”. A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo
A declaração foi feita na abertura da sessão plenária que analisa se o colegiado irá referendar as liminares concedidas por Dino e pelo ministro Gilmar Mendes. As decisões suspenderam o pagamento de verbas indenizatórias que extrapolem o teto constitucional. Os dois casos estão sendo julgados de forma conjunta
Logo no início da sessão, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, relatou reuniões realizadas ao longo da semana com representantes do governo federal e do Congresso Nacional para tratar do assunto. Ele classificou os penduricalhos como uma “questão tormentosa”
Fachin explicou que o debate nas reuniões girou em torno da ausência de regulamentação específica sobre parcelas de caráter indenizatório. “O tema, em ambas as reuniões, foi a compreensão do cenário de mora na regulamentação das parcelas de caráter indenizatório, que deveriam estar disciplinadas em lei ordinária nacional ainda não editada pelo Congresso”, afirmou
O presidente do STF observou ainda que, embora a jurisprudência da Corte aponte para a necessidade de respeito ao teto constitucional, existem leis e atos normativos em vigor que “podem não apresentar compatibilidade” com a Constituição. Para ele, “a variedade de situações nos impele ao diálogo interinstitucional”
Segundo Fachin, ficou acordada entre as cúpulas dos Poderes a criação de uma comissão técnica destinada a discutir uma regra de transição entre as decisões do Supremo e a futura lei ordinária de caráter nacional que venha a disciplinar o tema
A sessão teve início com a leitura dos relatórios apresentados por Dino e Gilmar Mendes. Em seguida, foi aberta a fase de sustentações orais das partes envolvidas e de entidades interessadas. A coleta dos votos dos ministros ocorrerá apenas após essa etapa
Conforme mostrou a Folha, o julgamento é visto por integrantes do STF como uma oportunidade de sinalizar à sociedade — frequentemente crítica aos penduricalhos — e tentar recompor, ao menos em parte, a imagem da Corte, desgastada após as repercussões do inquérito relacionado ao Banco Master