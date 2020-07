Tacla Duran: Moro e Rosângela criaram uma máquina para faturar às custas do atropelo ao devido processo legal

247 - O ex-advogado da Odebrecht Rodrigo Taclan Durán, que acusa advogados amigos de Sergio Moro de pedirem dinheiro em troca de benefícios na operação de Curitiba, apontou em postagem em seu Twitter nesta sexta-feira (17) que o ex-juiz e sua esposa, a advogada Rosângela Moro “criaram uma máquina para faturar às custas do atropelo ao devido processo legal e pré julgamentos na imprensa”.

"Criaram uma máquina p/ faturar: livros,palestras,fundações,ONG, empresas e até candidatura política... às custas do atropelo ao devido processo legal e pré julgamentos na imprensa - 'Saiba quanto Moro vai faturar com seu livro sobre bastidores do governo”, disse ele.

A revista Veja informou em seu portal nesta sexta-feira (17) que, a pedido do Procurador Geral da República (PGR), Augusto Aras, a Polícia Federal estaria planejando operação de busca e apreensão no escritório da advogada Rosângela Moro, esposa do ex-juiz Sergio Moro. A revista afirma na reportagem que, “o órgão — comandado por Augusto Aras, indicado ao cargo por Bolsonaro — estaria planejando até mesmo uma busca e apreensão no escritório da advogada Rosângela Moro, esposa do ex-­ministro, a fim de desgastar o casal diante da opinião pública. Foi por isso, acrescentam os procuradores de Curitiba, que a PGR teria retomado as negociações para um acordo de delação premiada com o operador financeiro Rodrigo Tacla Duran”.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.