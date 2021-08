Tanques desfilam por Brasília

247 - Tanques desfilavam pela Esplanada dos Ministério a partir da 8h30 desta terça-feira. Na rampa do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro e os comandantes militares estavam posicionados para que o comboio de blindados passasse diante deles.

Há alarme no Congresso Nacional e na cúpula do Judiciário com o desfile. As imagens do desfile foram exibidas em uma live transmitida pelo Facebook de Bolsonaro .

Estavam ao lado de Bolsonaro na porta do Palácio o ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e os chefes militares da Aeronáutica, Exército e Marinha. O presidente acenou durante a passagem do comboio, enquanto seguidores gritavam ao fundo.

Jair Bolsonaro cometeu novo crime de responsabilidade, ao obrigar a Marinha a colocar tanques na rua para intimidar o Congresso Nacional . A decisão foi tomada após a derrota do voto impresso em votação na comissão especial que analisou o assunto na Câmara dos Deputados. "A ordem para a Marinha desviar seus tanques e lançadores de mísseis para um desfile no centro da capital da República, esta terça-feira, 10, horas antes da votação do voto impresso, partiu do Palácio do Planalto e do Ministério da Defesa – e, ao contrário da versão oficial, foi dada na sexta-feira passada. Foi uma ordem política, com relação de causa e efeito com a iminência da derrota do presidente Jair Bolsonaro no plenário da Câmara", informa a jornalista Eliane Cantanhêde , no Estado de S. Paulo.

“Na sexta-feira, enquanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, desconsiderava a derrota do voto impresso na Comissão Especial e jogava a decisão para o plenário nesta terça-feira, o presidente e o ministro da Defesa, general Braga Netto, determinavam a mudança do roteiro anual do comboio da Marinha para os tanques desfilarem no centro de Brasília antes da votação que Bolsonaro considera de vida ou morte", prossegue Eliane.

"A previsão é de que o comboio atravesse a Esplanada dos Ministérios, contorne o Congresso, passe em frente ao Supremo e vá até o Planalto para entregar ao presidente Bolsonaro e ao ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, o convite do maior exercício militar da Marinha, a Operação Formosa, no dia 16. Os tanques e lançadores de mísseis, portanto, ficarão em frente ao... Supremo, do outro lado da Praça dos Três Poderes", detalha ainda a jornalista.

