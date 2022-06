Tasso busca apoio para MDB e cogita ser vice na chapa de Tebet

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) está empenhado em conseguir apoio dentro do partido para selar uma aliança com o MDB ao Palácio do Planalto. De acordo com reportagem do jornal O Globo, Tasso defendeu em reunião com o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que Simone Tebet (MDB-MS) é a mais indicada para a vaga e que ele não descarta ser vice na chapa.

A possibilidade de aliança entre Tebet e Tasso é bem aceita entre os tucanos. Ainda de acordo com a reportagem, ainda esta semana. Aliados do senador avaliam, inclusive, que a maioria da executiva tucana é favorável a uma aliança de centro com Cidadania e MDB e que não há mais outra alternativa que não o nome de Tebet.

A reunião da executiva tucana que tratará da formalização do apoio a Tebet deve ser na quinta-feira, mas se a unidade for construída antes existe a possibilidade que seja antecipada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE