TCU abre processo para apurar conduta de Pazuello no Ministério da Saúde

247 - O Tribunal de Contas da União decidiu abrir nesta quarta-feira (4) um processo para apurar a conduta do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello durante a pandemia da Covid-19. Por cinco votos a três, o general e os principais assessores do período em que o militar esteve no ministério serão investigados por possível omissão na gestão da pandemia. A informação é do portal da Band News.

Além disso, os agora investigados deverão explicar por escrito porque descumpriram determinações do tribunal dadas ainda no ano passado. Eles terão 15 dias, a contar da notificação, para responder.

Os alvos da investigação são:

Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde;

Élcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde;

Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos;

Arnaldo Correia de Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde.

