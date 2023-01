TCU determina que Abin e PM-DF informem se haviam indícios de que terroristas invadiriam Brasília

A apuração do ministro Vital do Rêgo busca ainda mensurar os danos causados ao erário público pelos criminosos edit

CartaCapital - O ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União, determinou que a Agência Brasileira de Investigação (Abin) e a Polícia Militar do Distrito Federal informem, no prazo de 5 dias, se haviam indícios de que os terroristas bolsonaristas invadiriam a sede dos Três Poderes no último domingo (8).

Ele é relator do inquérito que investiga se agentes públicos agiram por ação ou omissão diante dos atos golpistas. A apuração ainda busca mensurar os danos causados ao erário público pelos criminosos.

