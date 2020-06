TCU quer informações sobre o número de militares no governo Bolsonaro

Por unanimidade, o Tribunal de Contas da União (TCU) demonstrou preocupação com a “militarização dos setores civis do governo” edit

247 - O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União (TCU), pediu ao governo Jair Bolsonaro que informe o número de militares que estão ocupando cargos de civis no Executivo.

O TCU demonstrou preocupação com a “militarização dos setores civis do governo”. Será feito ainda um comparativo com os últimos três anos.

“É importante que a sociedade saiba exatamente quantos militares, ativos e inativos, ocupam atualmente cargos civis, dados os riscos de desvirtuamento das Forças Armadas que isso pode representar”, diz trecho da decisão.

