Tebet encontra Alckmin e se reúne com Lula nesta quarta para fechar apoio

247 - A senadora Simone Tebet (MDB-MS) se reúne nesta quarta-feira (5) com o ex-presidente Lula (PT) para formalizar seu apoio ao petista no segundo turno da eleição presidencial. O encontro acontece um dia após Tebet conversar com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) na terça-feira (4). O MDB anunciou neutralidade e liberou os diretórios para se posicionarem como quiserem. As informações são do jornal O Globo.

A conversa entre Lula e Tebet deve definir se o apoio à candidatura do petista será protocolar e crítico ou se virá acompanhado de uma ampla participação na campanha. Ainda de acordo com a reportagem, Tebet deve se pronunciar ainda nesta quarta, em entrevista coletiva. A expectativa é que Lula esteja ao seu lado.

Alckmin atuou como interlocutor entre Tebet e Lula, pois os dois não tinham histórico de relação passada. O ex-governador paulista e a senadora compartilham pensamentos políticos semelhantes, e Alckmin é visto como a figura que melhor representa o centro democrático na campanha do petista.

Do lado do MDB, a expectativa é que na conversa de hoje a senadora esclareça pontos como uma eventual participação dela no governo petista, caso Lula vença a eleição. Além disso, é esperado que com a entrega do seu plano de governo, o PT incorpore algumas propostas de Tebet.

