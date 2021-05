“Tem aglomeração do bem agora?”, ironiza Mourão sobre manifestações pelo "Fora Bolsonaro"

O vice-presidente ironizou milhares que foram às ruas no sábado (29) em atos contra Jair Bolsonaro, em 186 cidades brasileiras edit

Metrópoles - Na manhã desta segunda-feira (31/5), o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) ironizou a ida dos manifestantes às ruas contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no sábado (29).

“A gente sabe que tem oposição. Tem um núcleo duro aí que não gosta do nosso governo. Agora, foi aglomeração, né? Tem aglomeração do bem agora? Não tem! Distanciamento nenhum ali”, opinou o general na chegada ao Palácio do Planalto.

Mourão também minimizou os pedidos de impeachment ao chefe do Executivo. Segundo ele, “impeachment virou moda no Brasil” desde o fim do período da ditadura militar.

