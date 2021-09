Temer posta vídeo embarcando em avião da FAB para ir a Brasília enquadrar Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Michel Temer postou no Instagram no final da manhã desta sexta-feira (10) um vídeo de seu embarque no jatinho da FAB que o levou a Brasília na véspera para enquadrar Jair Bolsonaro. No vídeo, ele aparece caminhando sozinho na pista até entrar no avião e sentar-se, com ar tranquilo e confiante. No fim do vídeo, olha diretamente para a câmera. O vídeo foi publicado com o seguinte texto, do próprio Temer: “Sempre que fui chamado para ajudar o país, busquei o diálogo e coloquei as instituições acima dos homens. A solução para muitos problemas que os brasileiros enfrentam está na pacificação e no entendimento. Torço para que sigamos nesse caminho hoje e sempre.”

Temer voltou ao centro do cenário político “colocando o guizo no gato”, enquadrando Bolsonaro ao jogo do Centrão e no determinado pelas elites econômicas do país.

Eugênio Aragão, ministro da Justiça de Dilma Rousseff em 2016, descreveu assim em artigo ao 247 a cena desta quinta-feira 9: “Eis que, no meio do rebuliço, surge o salvador: o mestre em golpes políticos, Michel Temer. Um Bolsonaro desesperado com a perda de controle sobre a massa de seus apoiadores urgiu sua vinda a Brasília para negociar uma trégua com o legislativo e o judiciário. E, no final da tarde do dia 9 de setembro, no meio da disputa de espaço em rodovias e na Esplanada dos Ministérios, acontece o inusitado: Bolsonaro manda publicar no Diário Oficial da União uma ‘Mensagem à Nação’ em que desdiz tudo que dissera do palanque perante as massas: não queria confronto com os outros poderes que devem ser harmônicos entre si, as palavras de agressão teriam sido proferidas no ‘calor dos acontecimentos’, etc. etc”.



